Sur la pelouse du Sinobo Stadium de Prague, l’Angleterre a chuté face à la République tchèque (1-2), vendredi soir dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020. Une défaite loin d’être inquiétante puisque les Three Lions sont toujours en tête du groupe A, mais ces derniers n’avaient plus perdu un match en qualifications (Euro et Coupe du Monde) depuis 2009. Interrogé après la rencontre, le sélectionneur Gareth Southgate n’a en tout cas pas cherché d’excuses.

« Je dois toujours prendre mes responsabilités. Nous avons essayé d’être un peu plus solides sans le ballon, ce qui n’a pas été le cas. Nous n’avions pas l’air plus solides et nous n’avons pas su utiliser le ballon en première période. C’est clair que nous devons nous améliorer sans le ballon. Cela ne nous a pas surpris, nous en avons parlé toute la semaine, mais nous n’avons pas eu la réaction dont nous avions besoin aujourd’hui », a déclaré le technicien anglais, comme le rapporte The Times.

