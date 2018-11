Quelques jours avant les rencontres de l’Angleterre face aux Etats-Unis (amical) et la Croatie (Ligue des Nations), Gareth Southgate a dévoilé sa liste. Et dans celle-ci, on y retrouve un certain Wayne Rooney, qui n’a plus joué avec les Three Lions depuis le 11 novembre 2016 (victoire 3-0 contre l’Ecosse). Après avoir annoncé les joueurs convoqués, le sélectionneur de l’Angleterre est revenu sur son choix, tout en expliquant que l’attaquant de DC United ne débuterait pas face aux USA.

« Il ne portera pas le numéro 10 parce qu’il ne commencera pas le match, a d’abord expliqué le sélectionneur âgé de 48 ans. Je comprends que cela a provoqué beaucoup de débats et de conjectures, mais pour moi, c’est une petite façon d’apprécier ce qu’il a donné au pays. (...) J’ai été dans la position inconfortable de devoir le laisser en dehors de l’équipe, mais je suis heureux de pouvoir honorer ce qu’il a fait pour l’Angleterre. »