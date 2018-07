Mercredi soir, l’Angleterre a échoué en demi-finale de la Coupe du monde 2018 face à la Croatie (1-2 après prolongation). L’équipe dirigée par Gareth Southgate ne sera donc pas sacrée mais peut encore décrocher la troisième place du Mondial samedi face à la Belgique dans la petit finale (16h). Et avant cette dernière rencontre, Gary Cahill est revenu sur la désillusion contre les Croates.

« Absolument dévasté par le résultat de la nuit dernière. C’est difficile à encaisser pour tous ceux impliqués, mais je suis tellement fier des gars et comment ils ont joué tout au long de ce tournoi. C’est une équipe fantastique de joueurs très talentueux et l’avenir est formidable », a écrit le défenseur de Chelsea sur son compte Twitter, lui qui n’a joué que contre les Diables Rouges justement lors de la phase de poules (défaite 0-1).

Absolutely devastated about the result last night- it’s hard to take for everyone involved but I’m so proud of the lads and how they have played throughout this tournament. This is a fantastic squad of very talented players and the future is exciting.

