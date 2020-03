« Quand vous êtes sélectionné, vous voulez jouer. Si ça ne se produit pas, à un certain âge, il vaut mieux rester à la maison, passer du temps avec sa famille et s’entraîner pour son prochain match en club ». Tels étaient les propos de Jamie Vardy (33 ans), en août 2018 après avoir été éliminé en demi-finale de la Coupe du Monde 2018 par la Croatie. Le champion d’Angleterre 2016 avec Leicester annonçait alors sa retraite internationale. Toutefois, le meilleur buteur de Premier League (19 réalisations) cette saison avec Leicester n’avait pas totalement fermé la porte aux Three Lions : « si le pire venait à se produire et que tout le monde était blessé, je ne dirai pas non évidemment ».

Et justement, Gareth Southgate, le sélectionneur de l’Angleterre, se retrouve orphelin de Marcus Rashford (22 ans), victime d’une fracture de fatigue au dos avec Manchester United, ainsi que de son capitaine, Harry Kane (26 ans), touché à la cheville, aux avant-postes. Dans un entretien accordé à Sky Sports, Jamie Vardy s’est mis à disposition de son sélectionneur en vue de l’Euro 2020 : « qui sait ? Gareth et moi avons convenu que la porte serait toujours ouverte pour une raison quelconque. Nous nous assiérons pour en discuter si nécessaire. Nous n’avons pas encore eu de conversation ou quoi que ce soit et rien n’a été dit avec Gareth Southgate. (A propos de sa retraite internationale ces derniers mois) Je ne vais pas mentir. J’ai eu des congés supplémentaires pendant les pauses internationales, j’ai donc pu me déconnecter complètement du football et c’est toujours bénéfique », a conclu le buteur des Foxes. Reste à savoir s’il sera appelé avec les Three Lions du 12 juin au 12 juillet, alors que l’attaquant des Spurs, qui vient de reprendre l’entraînement avec Tottenham, s’est voulu rassurant concernant sa présence à l’Euro.