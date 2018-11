Jeudi soir, les Three Lions affrontaient les Etats-Unis à Wembley en match amical. Et dans une partie ouverte, l’Angleterre s’est imposée sans soucis (3-0). Si la rencontre était sans enjeu, elle a été l’occasion pour Jadon Sancho de faire ses premiers pas sous le maillot anglais. En pleine bourre avec Dortmund, où il réalise un début de saison canon, le jeune ailier s’est montré décisif en décalant parfaitement Alexander-Arnold pour le second but anglais (27e). Des débuts parfaits qu’il a évoqué ensuite, des propos rapportés par le Mirror.

« Cette première sélection est un grand moment de fierté pour moi et ma famille. J’ai remercié tout le monde pour cette opportunité, et j’espère être encore appelé et encore jouer. Ce qui m’a le plus marqué, c’est de jouer avec Wayne Rooney. C’est un modèle pour nous les jeunes, on doit prendre exemple sur lui. J’espère qu’un jour, je lui ressemblerai », a ainsi déclaré la pépite anglaise du Borussia Dortmund. Pour sa dernière en sélection, Wayne Rooney n’aura pas marqué de but, mais plutôt l’esprit de son jeune compatriote.