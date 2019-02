Taulier de l’Olympique Lyonnais depuis 2013, Anthony Lopes (28 ans) réalise une saison de haute volée. Le gardien international portugais (7 sélections), formé chez les Gones, s’en est frotté les mains ce mardi sur le plateau d’OL Night System sur OL TV. « Je suis très perfectionniste. Mais c’est vrai que pour l’instant cela se passe bien. J’espère que cela va continuer jusqu’à la fin de la saison et pour les années à venir », a-t-il confié.

Le portier lusitanien a ensuite évoqué son avenir, se laissant toutes les portes ouvertes. « Tout est possible. J’ai un contrat jusqu’en 2020. Je ne peux pas aller au-delà pour l’instant. On aura un peu plus de certitudes dans les mois à venir », a-t-il expliqué. Énigmatique.