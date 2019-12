En janvier 2018, le FC Barcelone a officialisé le prêt d’Arda Turan pour l’Istanbul Basaksehir jusqu’à la fin de saison 2017/2018 plus deux saisons supplémentaires. Une durée qui arrive à son terme en fin de saison, tout comme son contrat avec le Barça. En effet, à la fin de la saison, le Turc sera libre mais il semblerait que son avenir soit déjà décidé.

En effet, selon As, le joueur de 32 ans aimerait rallier Galatasaray, club où il a été formé et y jouer jusqu’à son départ à la retraite. Qui plus est, l’actuel septième de Süper Lig souhaiterait recruter un milieu de terrain à la suite des performances contestées de Younes Belhanda. Là-bas, il pourrait retrouver Radamel Falcao avec qui il a évolué à l’Atlético de Madrid entre 2012 et 2014.