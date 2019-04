Sélectionneur de l’Argentine lors de la dernière Coupe du Monde, Jorge Sampaoli a endossé l’échec de l’Albiceleste (éliminé en 1/8e de finale par la France sur le score de 4-3). Désormais entraîneur de Santos, il a participé à la conférence "We Are Football 2019 - Coaches and Tactics" organisée par la fédération brésilienne. Comme le rapporte le Mirror, le technicien de 59 ans est revenu sur la relation entre Lionel Messi et les supporters argentins.

« J’ai coaché le meilleur joueur du monde, je ne sais pas s’il est le meilleur de l’histoire, car il a maintenant inscrit plus de 600 buts en Europe. Il a battu tous les records, mais il arrive dans son pays et il est critiqué. Au-delà de ses capacités, c’est un être humain, les Argentins ont du mal à apprécier Messi comme les fans de Barcelone l’apprécient » a expliqué l’ancien coach du Séville FC pour expliquer en partie le mauvais Mondial de la Pulga