C’est un dossier qui commençait à traîner au sein du club londonien. Mais au final, comme la majorité des clubs européens, les Gunners ont bien réussi à trouver un accord avec leurs joueurs pour qu’ils acceptent de revoir leurs émoluments à la baisse. De quoi aider le club dans ces temps compliqués sur le plan financier.

Les membres de l’équipe première ainsi que le staff ont ainsi accepté de baisser leur salaire annuel de 12,5%. Le club pourrait "rembourser" ses joueurs si l’équipe venait à atteindre certains objectifs sportifs lors des prochaines saisons, précise le communiqué du club.

We are pleased to announce that we have reached a voluntary agreement with our first-team players, head coach and core coaching staff to help support the club at this critical time.

— Arsenal (@Arsenal) April 20, 2020