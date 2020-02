Avant dernier-match de la 27 journée en Premier League, avec ce choc entre deux équipes qui se suivent au classement. Onzième, Arsenal accueille ainsi Everton, dixième et avec deux petits points de plus que les Gunners. Deux formations qui perdent très peu de matchs dernièrement.

Après une série de matchs nuls, les Londoniens ont ainsi retrouvé la victoire le week-end dernier, avec un large succès face à Newcastle (4-0). Les Toffees eux arrivent sur une série de deux victoires et voudront l’emporter pour rester dans ce train de la course pour l’Europe. On notera cependant que le club de Liverpool n’a plus gagné sur la pelouse d’Arsenal depuis... 1996.

Les compositions

Arsenal : Leno, Bellerin, Mustafi, Luiz, Kolasinac, Ceballos, Xhaka, Pepe, Özil, Nketiah, Aubameyang

Everton : Pickford, Sidibé, Holgate, Mina, Baines, Schneiderlin, Delph, Iwobi, Sigurdsson, Calvert-Lewin, Richarlison