Après sept matches sans aucune victoire en championnat et le licenciement d’Unai Emery, Arsenal s’est enfin offert trois points grâce à sa victoire sur West Ham (3-1) ce lundi soir. Acteur majeur de cette victoire Nicolas Pépé a offert l’avantage au score à son équipe avant de la délivrer suite à sa passe pour le but de Pierre-Emerick Aubameyang. Sur le banc de touche comme depuis trois matches maintenant, l’entraîneur du club, Freddie Ljungberg, a salué la prestation de l’ancien Lillois qui a coûté pas moins de 80 millions d’euros aux Gunners cet été.

« Les gens me demandent toujours à propos de Pépé, et il doit s’adapter et ce n’est pas si facile, surtout avec son prix. Mais il a montré sa qualité ce soir et il peut dormir heureux. Il ira de mieux en mieux. J’espère que la victoire change d’humeur. Ils ont l’air heureux. Mais on nous demande de gagner des matches de football et je peux sentir la pression. Cela s’est un peu levé aujourd’hui », a-t-il déclaré.