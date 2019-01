Unai Emery avait avoué ses craintes en conférence de presse, et Arsenal l’a confirmé sur son site officiel : Héctor Bellerín est victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche, ce qui le contraint à rester éloigné des terrains pendant six à neuf mois, pour se faire soigner. La saison de l’Espagnol est donc d’ores et déjà terminée.

L’arrière-droit des Gunners avait été très utilisé par Unai Emery depuis le début de la saison, apparaissant à 19 reprises en Premier League et délivrant 5 passes décisives pour ses coéquipiers.