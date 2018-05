« Fier d’appartenir à la famille d’Arsenal ». Ce message, photo d’Unai Emery et écusson des Gunners à l’appui, a été publié hier soir à la une du site officiel du coach espagnol. Aucune confirmation officielle de la part des pensionnaires de l’Emirates. Depuis, la page internet du technicien basque est inaccessible...

Piratage ou erreur de communication ? On devrait bientôt en savoir plus, puisqu’en Angleterre, tout le monde annonce bel et bien l’ancien coach du Paris SG comme le choix du board londonien pour succéder à Arsène Wenger, les contours de son contrat ayant même déjà été révélés.