L’Egyptien Mohamed Elneny a taquiné son coéquipier à Arsenal Alexis Sanchez ce dimanche via le réseau social Twitter. On y voit une photo de l’Egyptien conduisant une voiture de golf.

En légende : « Qui viendra avec moi en Russie ? Özil, Mustafi, Giroud, Lacazette, Koscielny, Bellerin, Monreal, Ospina… Désolé mon ami Alexis Sanchez, il n’y a pas de place pour toi. » Elneny fait référence aux qualifications de l’Egypte, de la France, de l’Espagne et de la Colombie pour le mondial russe, et l’absence du Chili, éliminé en novembre.

Who will come with me Russia@MesutOzil1088 @MustafiOfficial @_OlivierGiroud_ @LacazetteAlex @6_LKOSCIELNY @HectorBellerin @_nachomonreal @D_Ospina1

sorry my friend Sanchez There is no place for you @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/LftdGE9AJn

— Mohamed ELNeny (@ElNennyM) 30 décembre 2017