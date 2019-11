Avec sa défaite logique à Leicester, Arsenal se retrouve 6e de Premier League à désormais neuf points du podium. Au-delà de l’aspect comptable, le jeu des Gunners inquiète surtout qu’aucune amélioration ne pointe le bout de son nez. Critiqué par les supporters qui commencent à demander son départ, Unai Emery aurait reçu le soutien public de ses dirigeants. D’après le Mirror, le directeur du général, Raul Sanllehi, et le directeur du football, Vinai Venkatesham, ont rencontré aujourd’hui les salariés du club pour leur tenir un discours mobilisateur.

« Nous sommes aussi déçus que tout le monde par nos résultats et nos performances à ce stade de la saison. Nous partageons cette frustration avec nos supporters, Unai, les joueurs et l’ensemble du personnel car ils ne sont pas au niveau souhaité. Il faut que les choses s’améliorent pour atteindre nos objectifs de la saison et nous sommes fermement convaincus qu’Unai est l’homme idéal pour ce poste, avec l’équipe que nous avons mise en place autour de lui. Nous travaillons tous de manière intense en coulisses pour redresser la situation. Et nous sommes convaincus que nous y parviendrons ». Voilà qui est dit.