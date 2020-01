C’est peu dire que les relations étaient devenus compliquées entre Unai Emery et Mesut Özil à Arsenal. Le limogeage de l’entraîneur espagnol et l’arrivée sur le banc de Mikel Arteta, ancien coéquipier d’Özil, ont changé la donne pour le meneur de jeu allemand de 31 ans, qui avait perdu du grade avec Emery. Le voilà redevenu un titulaire incontournable depuis qu’Arteta a été intronisé. Interrogé sur le site officiel du club londonien, le joueur a dit tout le bien qu’il pensait de son nouveau coach. Ce qui laisse apparaître tout ce qu’il pouvait reprocher à Unai Emery.

« Il peut nous montrer tout ce qu’il a appris au long de sa carrière. Il sait exactement ce que nous devons faire, et du coup, nous le savons aussi. Il nous pousse beaucoup. Il sait comment nous parler, comment nous impulser une attitude positive et nous faire devenir victorieux. Je peux voir qu’il a faim mais en même temps il garde les pieds sur terre et c’est une bonne caractéristique pour nous faire gagner. Concrètement, il nous fait revenir aux anciennes vertus d’Arsenal. Se battre, avoir la possession, garder le contrôler du match, avoir la balle tout le temps. Ce sont les choses qu’il travaille avec nous et vous pouvez le voir, tout le monde sourit, rit, profite du moment. Je pense que c’est la bonne personne pour ce club », a-t-il déclaré.