Plus tôt dans la semaine, le manager des Gunners, Unai Emery, avait déclaré que le défenseur central allemand Shkodran Mustafi, 27 ans, et le milieu de terrain international égyptien Mohamed Elneny étaient invités à quitter le club avant la fermeture de la fenêtre des transferts, le 2 septembre. Interrogé par Sky en Allemagne, le père et agent du défenseur a déclaré qu’il « valait mieux pour les deux parties que le club aide le joueur à quitter le nord de Londres ». Trois ans après avoir posé ses valises à l’Emirates Stadium, le défenseur transféré de Valence pour près de 38,5 M€ d’euros va dire adieu aux Gunners.

Alors que le contrat du défenseur international allemand (20 sélections, 2 buts) court jusqu’à l’été 2021 et que son père et représentant Kujtim Mustafi avait récemment déclaré « Shkodran prend du plaisir avec Arsenal. Nous avons toujours un contrat de deux ans et nous pouvons imaginer rester à Londres, » il semble dorénavant entendu que Shkodran Mustafi va suivre le chemin emprunté par Laurent Koscielny il y a quelques semaines. « Le mieux pour les deux parties est probablement de travailler sur un transfert. Mais pour cela, il faut aussi que les frais de transfert demandés par le club ne soient pas trop éloignés de la réalité du marché, » a conclu l’agent.

