Arsenal a là une bonne occasion de réaliser le coup du week-end. Entre la défaite de Tottenham, la confrontation directe entre Manchester United et Liverpool et la finale de Carabao Cup entre Manchester City et Chelsea, les Gunners peuvent profiter de la réception de Southampton pour mettre la pression sur ses concurrents.

Lors de cette 27e journée, Unai Emery a décidé d’aligner un 4-2-3-1. Koscielny est sur le banc de touche, tout comme Özil et Aubameyang puisque c’est Alexandre Lacazette qui a été préféré en pointe. Il est épaulé par Mkhitaryan, Ramsey et Iwobi. 18es de Premier League, les Saints évoluent eux en 5-3-2.

Les compositions :

Arsenal : Leno - Lichtsteiner, Sokratis, Mustafi, Kolasinac - Torreira, Xhaka - Mkhitaryan, Ramsey, Iwobi - Lacazette

Southampton : Gunn - Valery, Bednarek, Vestergaard, Stephens, Targett - Hojberg, Romeu, Ward-Prowse - Armstrong - Redmond