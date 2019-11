L’arrivée de Nicolas Pépé à Arsenal cet été a fait du bruit. Un montant de 80 millions d’euros a permis son départ du Lille OSC où il avait réalisé une saison aboutie avec pas moins de 22 buts et 11 passes décisives en Ligue 1. Mais cette année, la donne n’est plus tout à fait pareil. En effet, l’Ivoirien n’a inscrit qu’un seul petit but et a délivré deux passes décisives en Premier League. Légende du club, Thierry Henry est venu au secours de l’ailier dans des propos relayés par l’Evening Standard.

« Quand vous arrivez comme ça, on va toujours parler de vous et les gens vont toujours vous cibler. Il doit s’assurer de ne pas écouter ça et de sortir et de jouer. Les gens doivent oublier le prix. Il n’a pas demandé à être acheté pour cette somme d’argent lui-même. Ce n’est pas toujours facile d’arriver dans une équipe, de s’adapter à un nouveau style de jeu. La Premier League, comme nous le savons, n’est pas la même chose que la Ligue française ou une autre ligue, soit dit en passant. Il doit donc s’adapter à cela. Nous devons lui donner du temps », a-t-il expliqué.