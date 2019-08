Après avoir été battu par l’Olympique Lyonnais ce week-end (1-2), Arsenal devait se reprendre mercredi soir face à Angers. Finalement, les Gunners se sont imposés aux tirs au but (1-1, 4 t.a.b à 3) dans cette rencontre. Après le match, Unai Emery s’est alors présenté en conférence de presse pour évoquer de nombreux sujets, et le technicien espagnol a parlé de Laurent Koscielny. Le défenseur central, qui est en effet allé au clash avec les Gunners, cherche toujours à quitter le club londonien. L’ancien coach du PSG a donc donné son avis.

« C’est un joueur très important pour nous. Nous discutons avec lui et avec l’équipe de mes responsabilités, de la responsabilité du club et de sa responsabilité. (...) Pour l’instant, c’est une décision très personnelle, et nous la respectons. Je parle avec lui et nous allons trouver la meilleure solution, mais dans l’ensemble, nous avons besoin d’un joueur comme lui. Nous voulons être forts en défense, en travaillant avec les joueurs que nous avons maintenant. Nous parlons des défenseurs centraux, mais nous avons beaucoup de défenseurs centraux, nous avons de bons défenseurs centraux, et si nous pouvons signer un autre défenseur central, c’est parce qu’il est nettement meilleur que ceux que nous avons. Parce qu’en ce moment, nous en avons six », a expliqué Unai Emery dans des propos relayés sur le site du club.

