Le recrutement estival XXL d’Arsenal plaçait le club londonien comme un favori légitime pour le podium en Premier League. Malheureusement pour Unai Emery, tout ne se passe pas comme prévu. Juste avant le déplacement à Leicester ce soir, les Gunners comptent six points de retard sur les Foxes, sur le podium. Dans une interview accordée à Sky Sports, le manager espagnol d’Arsenal s’est confié sur sa situation compliquée. Plus que jamais menacé, l’ancien entraîneur du PSG refuse de rendre les armes.

« Quand je parle au club, il me transmet toujours le calme que j’essaye de transmettre aux joueurs et aux supporters, sachant que nous avons un objectif important cette saison. Je ne ressens pas la pression. Je suis exigeant envers moi-même et je me sens responsable. L’année dernière, nous avons connu une bonne saison, atteignant la finale de la Ligue Europa et atteignant les dernières semaines de la saison avec une chance de finir dans le top quatre, ce qui est l’objectif, pour accéder à la Ligue des Champions. Cette année est une autre étape. Nous sommes là en Ligue Europa, mais en Premier League, nous avons quelques points de retard sur notre objectif, » révèle ainsi Emery. L’intéressé possède une première opportunité pour réduire la voilure ce soir face à Leicester...