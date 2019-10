Un homme de défis. José Mourinho aime les challenges. Et à en croire les informations dévoilées ce mercredi par The Sun, le Special One en aurait un nouveau en tête : devenir le premier entraîneur à remporter des trophées majeurs avec trois écuries anglaises différentes. Vainqueur, entre autres titres, de la Premier League à plusieurs reprises avec Chelsea (2005, 2006 et 2015) puis de la Ligue Europa et de la Coupe de la Ligue anglaise avec Manchester United (2017), le Portugais aimerait écrire de nouvelles lignes à son palmarès avec un club anglais.

Et si son nom avait récemment circulé du côté de Tottenham, où Mauricio Pochettino était contesté suite à des résultats en demi-teinte, et du Borussia Dortmund, où la capacité de Lucien Favre à faire gagner des trophées au BVB est mise en doute ces dernières semaines, le Lusitanien voit aujourd’hui la rumeur l’envoyer du côté d’Arsenal. Il faut dire que la situation est critique pour Unai Emery. Alors que les supporters perdent patience quant à l’irrégularité de leurs Gunners, l’épisode Granit Xhaka augmente un peu plus la pression sur les épaules de l’Ibère.

Emery est en danger...

Si la position de l’ancien coach du Paris SG venait à se fragiliser un peu plus dans les prochaines semaines, les dirigeants londoniens savent donc à quoi s’en tenir, le natif de Setubal est prêt à replonger en Angleterre. D’autant que l’effectif des pensionnaires de l’Emirates pourrait lui permettre d’assouvir ses ambitions. Si la Premier League semble déjà hors d’atteinte, les Coupes, nationales et européennes, restent des objectifs abordables pour Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang et les autres.

Le technicien a d’ailleurs pour lui de connaître quelques éléments du vestiaire d’Arsenal, tels que David Luiz et Mesut Özil qu’il a eu sous ses ordres à Chelsea et au Real Madrid. La Casa Blanca, justement, reste également dans un coin de la tête du célèbre tacticien, qui regarde attentivement la saison de Zinedine Zidane et ses hommes. Au cas où. Qu’on se le dise, José Mourinho se tient prêt, bel et bien décidé à rebondir après une fin de parcours en queue de poisson à Manchester United.