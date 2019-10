Crise totale à Arsenal

Le nul de dimanche contre Crystal Palace (2-2) - alors que les Gunners menaient 2-0 - laisse décidément bien des traces. Au classement déjà, où Arsenal se retrouve à la 5e place, à quatre points de Chelsea. Mais aussi au sein du vestiaire londonien et autour du club. La sortie de Granit Xhaka à l’Emirates et les gestes qu’il a effectués (jet de son brassard, insultes envers le public) continuent de faire couler beaucoup d’encre en Angleterre. Pour le Sun et le Daily Telegraph ce matin, Arsenal est en pleine crise et le cas Xhaka n’est qu’une partie visible de l’iceberg. Déjà, Émery aurait peur de perdre son vestiaire et que celui-ci se retourne contre lui s’il retire le brassard de capitaine au Suisse. Ensuite, le coach espagnol est plus que jamais sur la sellette à l’intérieur du club. Les dirigeants lui reprochent moult choses depuis quelques semaines : ne pas qualifier Arsenal pour la Ligue des Champions, les résultats en dents de scie, la gestion du cas Özil et même les tergiversations d’Aubameyang et Lacazette concernant une prolongation. Bref, l’ancien coach du PSG est en grand danger.

Buffon veut prolonger d’un an

De retour à la Juventus cet été après un an au PSG, Gianluigi Buffon semble s’épanouir dans son rôle de doublure de Wojciech Szczęsny. Il s’épanouit tellement que selon Tuttosport, le portier italien souhaite prolonger l’aventure en tant que joueur. C’est pourquoi le média italien écrit en gros sur sa une ce matin : « Buffon 2021 ». Le légendaire portier pourrait prolonger son bail d’un an avec la Vieille Dame, lui qui est en fin de contrat en juin prochain. Mais avant que cela ne soit officiel, il va devoir se mettre d’accord avec le président du club turinois, Andrea Agnelli. « Je veux encore jouer, je ne me vois pas dirigeant », aurait-il lâché dernièrement. La retraite, ça ne semble pas être pour tout de suite pour Gigi.

Premières critiques à Naples pour Ancelotti

Accroché sur la pelouse de la SPAL dimanche (1-1), le Napoli n’a une nouvelle fois pas réussi à enchaîner en championnat. Désormais quatrièmes de Serie A, les Napolitains font face à des critiques ces derniers jours, notamment leur entraîneur Carlo Ancelotti. Selon le Corriere dello Sport, les tifosi seraient divisés sur le cas de leur coach. Quand certains pensent qu’il est toujours l’homme de la situation, d’autres ne comprennent pas pourquoi leur équipe affiche deux visages bien différents en championnat et en Coupe d’Europe. Leader de sa poule en Ligue des Champions devant Liverpool, le Napoli a plus de mal en championnat, étant trop souvent irrégulier. Et un match capital s’avance déjà à l’horizon : la réception de la terrifiante Atalanta Bergame, actuellement troisième du classement, demain au San Paolo.