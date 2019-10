À la lutte pour une place dans le Big Four, Arsenal pensait avoir fait le plus dur hier face à Crystal Palace. Grâce à des réalisations signées Sokratis Papastathopoulos et David Luiz, les Gunners menaient 2 buts à 0 chez eux. Un scénario parfait qui a malheureusement pour les fans des Gunners viré à la désillusion. Comme c’est souvent le cas cette saison, la bande d’Unai Emery a encore réussi à se faire rattraper. Un match nul qui les place à quatre longueurs du quatrième (Chelsea), mais qui pourrait surtout faire des dégâts au sein du vestiaire londonien.

Capitaine des Gunners, Granit Xhaka (27 ans) s’est tristement distingué au cours d’une scène que les fans d’Arsenal n’oublieront pas de sitôt. Remplacé à l’heure de jeu par Bukayo Saka, le Suisse s’est alors mis tout le stade à dos. Sifflé par le public de l’Emirates parce qu’il tardait à sortir, il s’en est pris aux supporters du club en les insultant et en retirant son maillot. Une attitude qui n’a pas plu à Unai Emery. Ce dernier pourrait d’ailleurs lui retirer son brassard de capitaine.

Emery en rupture avec son vestiaire ?

« Ce n’est pas le moment de parler de ça (du capitanat) parce que je veux d’abord parler avec lui. Je veux parler avec le club. Nous devons rester calmes quand nous allons en parler, mais il n’a vraiment pas eu raison de faire ça. Nous travaillons avec le club et les joueurs pour travailler sous pression. Nous allons en discuter avec lui parce que sa réaction a été mauvaise. Nous sommes ici pour les supporters. Nous devons les respecter quand ils applaudissent et quand ils critiquent. »

L’épisode Xhaka ne serait cependant pas le seul problème à gérer pour Emery. Selon la BBC, l’entraîneur espagnol n’aurait plus vraiment la cote au sein de son propre vestiaire. Le média anglais écrit qu’une « atmosphère de mutinerie règne chez les Gunners » et qu’il existe des « fractures dans les relations » entre Emery et certains de ses joueurs. Mais ce n’est pas tout. Le Basque serait devenu « une figure de plus en plus controversée » au sein du club, tandis que la frustration ne cesse de monter chez les supporters. En clair, Emery ne serait plus considéré comme l’entraîneur ayant les épaules pour faire définitivement oublier Arsène Wenger.