Arsenal espère désormais passer la seconde dans sa saison. En nommant son ancien joueur, Mikel Arteta, en tant qu’entraîneur de l’équipe première, les Gunners veulent se relancer en Premier League. Il remplace alors Unai Emery, qui après un an et demi de service, a été limogé le mois dernier suite à une série de 7 matches sans victoires. Et ce dernier a continué a suivre l’actualité du club anglais comme le rapporte la BBC.

L’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, et donc d’Arsenal, s’est attardé sur la nomination de l’Espagnol. « Il est vraiment prêt à faire ce prochain saut. Il a déjà été à Arsenal, il a été en Premier League et il a travaillé avec Pep Guardiola. Je pense que c’est une bonne décision et j’aimerais aussi que ce soit une bonne décision », a-t-il confié.