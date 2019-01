Si beaucoup de fans et d’observateurs se montrent satisfaits de l’arrivée de Cesc Fabregas en Ligue 1, à l’AS Monaco, certains sont tout de même bien plus méfiants vis à vis du milieu catalan. C’est notamment le cas de Frank Leboeuf, qui, pour RMC Sport, a donné son avis sur la future arrivée de l’ancien du Barça, d’Arsenal et de Chelsea sur le Rocher.

« Il ne joue plus, il semblerait qu’il soit pas mal ’frit’ et qu’on ait plutôt le cousin de Fabregas à Monaco que le vrai Fabregas champion du monde, joueur de Barcelone, de Chelsea. Il a vraiment été un immense joueur. Est-ce que ça suffira pour aider Thierry Henry dans sa quête du maintien ? Je ne suis même pas sûr. J’ai eu des échos comme quoi... ce n’est plus trop ça. Cela me fait un peu peur. Sincèrement, j’espère qu’il va apporter cette expérience et sa qualité. S’il nous fait une Moutinho bis, cela ne va pas aider les jeunes à s’en sortir », a déclaré le consultant.