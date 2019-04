Ce samedi, l’AS Monaco recevra le Stade de Reims au Stade Louis II. Présent en conférence de presse, Leonardo Jardim, a fait un point sur les forfaits et sur les cas Radamel Falcao et Kamil Glik, l’un étant blessé et l’autre s’étant fait opérer du pied dans la semaine

« Les forfaits ? Falcao Glik aujourd’hui entraînement. Les. deux pourront venir au match même s’ils ne sont pas forcément titulaires », a indiqué le technicien portugais de l’AS Monaco ce jeudi. L’AS Monaco a, en outre, annoncé les forfaits de Georges-Kévin Nkoudou et de Willem Geubbels.