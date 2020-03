Joueur de l’AS Monaco depuis août 2017, Keita Baldé a beaucoup évolué en Italie durant sa carrière. S’il a évolué en équipe première de la Lazio entre 2013 et 2017, l’international sénégalais (24 sélections, 4 buts) a une nouvelle fois traversé les Alpes il y a peu puisqu’il a été prêté à l’Inter lors de la saison 2018-2019. Le joueur de 25 ans connaît donc bien l’Italie, et ce dernier ne dirait pas non à une nouvelle expérience transalpine à l’avenir.

« Peut-être qu’à l’avenir, je pourrais revenir en Italie. Des demandes en Italie ? Il y a en a toujours, mais si ça ne s’est pas fait, c’est parce que c’est comme ça que ça devait être. Nous verrons ensuite dans quelques années comment ça se passera. Nous devons prendre l’exemple de Romelu Lukaku pour la façon dont il s’est intégré, même avec la langue », a lâché Keita Baldé lors d’un interview accordée au journaliste Gianluca Di Marzio. Pour rappel, le principal concerné est lié à l’ASM jusqu’en juin 2022.