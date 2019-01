L’AS Monaco est en grande difficulté en championnat. Avec les nombreux blessés dans son effectif, Thierry Henry a dû innover et faire appel à plusieurs jeunes du centre de formation afin de tenter de prendre le plus de points possibles. Seulement, les Monégasques sont avant-derniers de Ligue 1 et sont donc contraints de s’activer lors du mercato hivernal. Alors avant d’affronter Canet-en-Roussillon en 32e de finale de Coupe de France dimanche (14h15), l’ASM a fait un point sur les absents.

En effet, sur le site du club du Rocher, on apprend que Radamel Falcao sera absent de la rencontre contre Canet-en-Roussillon pour raison personnelle (son père est décédé ce vendredi). De leur côté, Adama Traoré, Andrea Raggi et Nacer Chadli souffrent tous les trois d’une lésion musculaire (les deux premiers à la cuisse gauche, le troisième à la cuisse droite). Willem Geubbels, Jordi Mboula et Almamy Touré sont en soins, tandis que Ronaël Pierre-Gabriel, Jean-Eudes Aholou et Kévin Ndoram sont en réathlétisation spécifique. Pour leur part, Stevan Jovetic et Djibril Sidibé sont en entraînement adapté, tandis que Rony Lopes, Pietro Pellegri et Danijel Subasic ont repris l’entraînement avec le groupe.