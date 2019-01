Un peu plus de trois mois après son licenciement, Leonardo Jardim est de retour à l’AS Monaco. Remplacé par Thierry Henry en octobre dernier au poste d’entraîneur du club du Rocher, le technicien portugais a été choisi ce vendredi pour prendre la place de... Thierry Henry ! Et quelques instants après la publication du communiqué de l’ASM, le coach âgé de 44 ans a écrit un message sur son compte Twitter.

« Plus tôt que prévu, notre histoire recommence. Nous sommes tous, moi le premier, derrière l’ASM. Je compte sur votre soutien et vos encouragements au stade. Ensemble, on va réussir à redorer le blason de Monaco. Daghe Munegu ! », peut-on lire sur le réseau social. Pour rappel, Leonardo Jardim prendra ses fonctions dès dimanche, au lendemain du déplacement de l’ASM à Dijon (ce samedi à 20h).