Nouvelle recrue de l’AS Monaco, Guillermo Maripan (25 ans) a quitté Alavés pour relever un nouveau défi sur le Rocher et surtout renforcer une défense en perdition depuis la saison dernière. Après l’officialisation de son arrivée, l’Espagnol s’est confié sur ses objectifs avec sa nouvelle équipe.

« C’est un honneur pour moi de rejoindre l’AS Monaco, l’un des plus grands palmarès du football français. C’est un club ambitieux avec de grands joueurs. Je suis impatient de fouler les terrains et de pouvoir démontrer mes qualités, a expliqué le défenseur. Je voudrais remercier les supporters pour tous les messages que j’ai reçus sur les réseaux sociaux. Je suis très heureux de rejoindre l’AS Monaco et je vais tout donner pour aider l’équipe. »

