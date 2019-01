L’AS Monaco continue son mois de janvier très chargé. Après Nice hier, les hommes de Thierry Henry vont affronter Strasbourg ce week-end en championnat de France. Un match où le coach de l’ASM devra se passer de plusieurs joueurs.

« Stevan Jovetic souffre d’une entorse du genou après un contact. Pietro Pellegri et Jordi Mboula sont en soins. Almamy Touré, Willem Geubbels, Adama Traoré, Andrea Raggi, Nacer Chadli, Jean-Eudes Aholou et Kévin Ndoram sont en soins et en réathlétisation spécifique. Ronaël Pierre-Gabriel est en entraînement adapté ».