La nouvelle est tombée il y a quelques minutes, via un communiqué publié sur le site du club de la principauté. Vadim Vasilyev, éternel bras droit de Dmitry Rybolovlev, est démis de ses fonctions de vice-président de l’AS Monaco par son propriétaire. Une fin inéluctable tant le club du Rocher, 18e de Ligue 1 après 23 journées, a connu de déboires depuis le début de la saison. Après la déclaration fracassante du propriétaire du club, c’était au tour de Vadim Vasilyev de s’exprimer et faire ses adieux, six ans après son arrivée.

« Je tiens à remercier le Président Dmitry Rybolovlev qui m’a permis de diriger l’AS Monaco et de vivre cette expérience exceptionnelle, si riche en émotions. Durant ce temps, j’ai fait tout mon possible pour permettre au Club d’obtenir des résultats en adéquation avec nos ambitions. Malgré les derniers mois difficiles, je suis fier du bilan présenté à la fin de ces six années intenses. J’aimerais remercier SAS le Prince Albert II pour son soutien. J’ai une pensée pour tous les supporters du Club, avec qui j’ai partagé de très beaux moments. Aujourd’hui c’est avec une très forte émotion que je quitte ma fonction de vice-président et directeur général du club. Pour finir je voudrais adresser tous mes encouragements à Leonardo, bien sûr, mais aussi à toute l’équipe. Je suis convaincu que le groupe est sur la bonne voie et que la fin de saison permettra aux joueurs de montrer toutes leurs qualités pour sauver ce merveilleux club. Daghe Munegu », a déclaré l’homme d’affaires russe, en guise d’adieux.