Transféré du PSG à l’AS Roma cet été pour 24 M€, Javier Pastore ne se détourne pas de ses vieilles habitudes. Alors que son début de saison était correct (7 matches de Serie A, 2 buts et 1 passe décisive), l’Argentin a rechuté et a rejoint l’infirmerie à cause d’une blessure au mollet. On ne l’a plus vu sur un terrain depuis le 20 octobre dernier face à la SPAL (défaite 0-2).

Dans un long message sur Instagram, accompagné d’une photo de lui célébrant un but sous les couleurs giallorosse, el Flaco a demandé le soutien des supporters du club de la Louve. « Mes amis, mon parcours avec Rome a malheureusement été immédiatement freiné par une série de blessures qui m’ont éloigné des terrains... J’aurais voulu donner le meilleur pour nos couleurs dès le début, mais j’essaie de revenir le plus tôt possible à 100% pour amener notre équipe là où elle le mérite. Votre soutien pour moi en ce moment est d’une grande importance et je ne pourrais pas m’en passer pour surmonter cet obstacle. J’ai hâte de retourner faire ce que j’aime le plus dans ma vie, jouer au football ! À bientôt, Forza Roma ! » La date de son retour n’est toujours pas connue.