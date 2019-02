Assez équilibré sur le papier, le huitième de finale entre l’AS Roma et le FC Porto s’annonce fort intéressant. A domicile, l’AS Roma présente une formation solide avec Antonio Mirante dans les buts. Alessandro Florenzi, Kostas Manolas, Federico Fazio et Aleksandar Kolarov forment la défense tandis que Daniel De Rossi occupe le poste sentinelle. Le vétéran italien est épaulé dans l’entrejeu par Lorenzo Pellegrini et Bryan Cristante. Nicolo Zaniolo et Stefan El Shaarawy prennent les ailes tandis que le poste d’avant-centre est occupé par Edin Dzeko.

En face, le FC Porto présente également un 4-3-3 bien solide. Iker Casillas se retrouve dans les cages. La défense est constituée d’Eder Militao, Felipe Monteiro, Pepe et Alex Telles. Hector Herrera se place en tant que meneur de jeu reculé auprès de Danilo Pereira et Otavio. Fernando et Yacine Brahimi prennent les couloirs tandis que Tiquinho Soares est en pointe de l’attaque.

Les compositions :

AS Roma : Mirante - Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov - Pellegrini, De Rossi, Cristante - Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy

FC Porto : Casillas - Militao, Felipe, Pepe, Telles - Danilo, Herrera, Otavio - Fernando, Tiquinho, Brahimi