James Pallotta s’apprête à céder l’AS Rome à son compatriote Dan Friedkin. Une opération qui devrait se concrétiser d’ici quelques jours pour un montant d’environ 780 millions d’euros. Ce changement de propriétaire pourrait ainsi avoir des influences directes sur l’effectif de la Louve. Le milliardaire américain vient dans la capitale italienne pour gagner, et il compte s’en donner les moyens. Arrêter de vendre ses meilleurs joueurs chaque saison, il faut garder les pépites pour que la Roma redevienne irrésistible.

Selon le Corriere dello Sport, Dan Friedkin souhaite blinder deux joyaux romains, Nicolo Zaniolo (20 ans) et Lorenzo Pellegrini (23 ans), auteurs respectivement de quatre réalisations et un but cette saison. Très populaires auprès des supporters, ils ont été ce mercredi deux des joueurs les plus applaudis lors du premier entraînement de l’année comme le rapporte le média italien. Le futur propriétaire de la Roma les considère comme le futur du club. C’est pour cette raison qu’il souhaite les utiliser comme les fondations de l’effectif romain.