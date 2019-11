L’affiche entre l’AS Saint-Etienne et l’AS Monaco n’a pas fait que des heureux ce dimanche soir. En plus de la défaite (0-1), les Monégasques ont enragé contre l’arbitrage, à l’image de leur entraîneur Leonardo Jardim après le match. Désormais c’est au tour d’Oleg Petrov, le vice-président de l’ASM de s’attarder sur le sujet, suite à un classement montrant l’impact favorable/défavorable de la VAR sur les clubs de Ligue 1 dévoilé par l’Equipe. Et le grand perdant est évidemment l’actuel quinzième de Ligue 1.

« Nous avons la sensation que les choses tournent souvent en notre défaveur et c’est le sentiment que reflète le classement que vous avez publié. Ces chiffres montrent que les changements de décisions nous ont toujours été, et à de nombreuses reprises, défavorables depuis le début de la saison. Comme la saison dernière d’ailleurs. Je ne peux pas croire que les choses ne vont pas s’équilibrer dans le temps. La seule chose que je veux, c’est que l’AS Monaco soit traitée de manière juste et équitable, comme toutes les autres équipes de notre Championnat » a-t-il expliqué au quotidien français.