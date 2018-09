Alors qu’Aleksandr Golovin, la plus grosse recrue estivale de l’AS Monaco, est sur le retour et devrait jouer progressivement de plus en plus, le vice-président de l’AS Monaco Vadim Vasilyev a confié au journal L’Équipe qu’il croyait en son compatriote russe.

« Il va changer des choses, c’est sûr, on n’a pas de joueur comme lui. Il va apporter de la fluidité, c’est un meneur. Je ne sais pas combien de temps il va mettre, mais je sais qu’il va y arriver. Il a les qualités, la mentalité, l’envie. Il est obsédé par l’idée de réussir depuis qu’il est petit. Je suis sensible à son parcours. On a peu d’exemples de joueurs russes ayant réussi en Europe, j’aimerais qu’il y arrive, pour lui, pour nous, pour le modèle russe et tous les jeunes de ce pays. Pour leur montrer que c’est possible. J’aimerais être à l’origine de cela. »