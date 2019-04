Apparu dix fois en Ligue 1, finaliste de Coupe Gambardella et surclassé en Equipe de France U20, William Saliba (18 ans) vit une saison 2018-2019 riche en émotions, lui qui évoluait en U17 National il y a moins d’un an. Une progression à vitesse grand V qui, forcément, ne laisse pas insensibles les plus grandes écuries européennes.

Manchester United, Real Madrid... près d’une vingtaine de clubs suivent attentivement le natif de Bondy selon les informations de L’Equipe. Fixée aux alentours des 20 millions d’euros, sa cote ne refroidit pas les ardeurs des cellules de recrutement étrangères. Pour le moment, la tendance reste tout de même à une prolongation, en témoignent les propos de Roland Romeyer la semaine dernière.