Il y a quelques jours, la presse allemande annonçait un intérêt du Borussia Mönchengladbach pour William Saliba (18 ans). Le jeune défenseur de l’AS Saint-Etienne, qui a disputé 13 matches cette saison toutes compétitions confondues, serait donc déjà ciblé à l’étranger. Un intérêt auquel répond Roland Romeyer.

En effet, le président du directoire de l’ASSE a évoqué la situation de son jeune défenseur dans L’Equipe. « Est-ce que William Saliba est à vendre ? Son souhait, c’est de rester. Il est très intelligent et il ne veut pas se brûler les ailes. Il possède encore deux ans de contrat et on va le prolonger de deux années supplémentaires », a ainsi déclaré Roland Romeyer.