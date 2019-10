Dimanche soir, en clôture de la 9e journée de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais croiseront le fer à Geoffroy-Guichard pour le derby (21h, à suivre en direct sur notre live commenté). Et pour cette rencontre, les Verts auront un nouvel entraîneur sur le banc puisque Claude Puel a remplacé Ghislain Printant ce vendredi. Invité à donner son avis sur cette nomination, le président lyonnais Jean-Michel Aulas a fait passer un message.

« On essaye de résoudre nos propres problèmes et puis on a une certaine force de conviction. Je ne pense pas que ça change les choses. Un derby, il faut toujours le gagner. La pression est effectivement sur Saint-Etienne qui a changé d’entraîneur et qui jouera à domicile pour tenter de battre l’Olympique Lyonnais. À eux de jouer et nous, on va se défendre. (...) J’espère qu’ils ne l’ont pas fait (le changement d’entraîneur, ndlr) pour nous battre parce qu’ils vont être déçus (sourire) », a lâché JMA dans des propos recueillis par Canal +.

#ASSEOL L'arrivée de Claude Puel à l'@ASSEofficiel deux jours avant le derby face à l'@OL ? @JM_Aulas : "J'espère qu'ils ne l'ont pas fait seulement pour nous battre, parce qu'ils vont être déçus !" Réponse dimanche à 21H sur @canalplus pic.twitter.com/U6riCNjLyB — Canal Football Club (@CanalFootClub) October 4, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10