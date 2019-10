Lors de la présentation officielle de Claude Puel aux médias, le président du directoire de l’AS Saint-Etienne Roland Romeyer a expliqué l’éviction brutale de Ghislain Printant. Intronisé entraîneur numéro l’été dernier, l’ancien adjoint de Jean-Louis Gasset a été débarqué ce vendredi.

Romeyer a ainsi dévoilé les raisons qui l’ont poussé à prendre cette décision. « On a discuté avec Ghislain. Je l’ai vu le lendemain du match de Metz. On a parlé sur ce qu’on devait faire. Il m’a dit : il faut que vous preniez quelqu’un. J’ai appelé Bernard pour lui faire part de ça. Dans la vie il y a les numéros 2 et les numéros 1. On l’avait surclassé, » a ainsi commenté Roland Romeyer.

