Ce jeudi soir, l’AS Saint-Etienne a officialisé l’intronisation de Ghislain Printant sur le banc stéphanois. Pressenti depuis plusieurs jours pour succéder à Jean-Louis Gasset, l’ancien coach de Bastia a paraphé un contrat de deux saisons avec les Verts soit jusqu’en juin 2021. Le président de l’ASSE Roland Romeyer a justifié la nomination de Printant comme entraîneur numéro un. En misant sur l’ancien adjoint de Gasset, Saint-Etienne mise sur la continuité.

« Nous sommes très heureux que Ghislain Printant soit désormais l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne. Nous souhaitions en effet nous inscrire dans la continuité du travail réalisé par Jean-Louis Gasset et son staff. La nomination de Ghislain Printant est donc immédiatement apparue comme une évidence. Ghislain connaît parfaitement le groupe et le championnat de Ligue 1. Nous avons tous vu que Jean-Louis Gasset avait une totale confiance en lui. C’est un choix cohérent vu nos acquis et la place des jeunes dans notre projet sportif. Ghislain Printant est à la fois un meneur d’hommes et un formateur dans l’âme. Il fait preuve d’un grand enthousiasme car il aime profondément l’AS Saint-Étienne. Et sa passion pour le club est bien antérieure à son arrivée chez nous, » a ainsi commenté Romeyer.

