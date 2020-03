L’idylle entre Stéphane Ruffier (33 ans) et l’AS Saint-Etienne devrait s’achever en fin de saison. Mis à l’écart en février dernier par Claude Puel, le portier stéphanois titulaire inamovible dans les buts depuis 2011, pourrait ne plus porter le maillot vert jusqu’à la fin de la saison. Selon les informations de l’Equipe, le ressort est cassé entre Ruffier et son entraîneur. Les divergences d’opinions se seraient multipliées entre les deux hommes, et ce bien avant la mise à l’écart de l’ancien gardien de l’AS Monaco.

Ce dernier aurait ainsi exprimé son désaccord sur l’orientation sportive décidée par Puel (favoriser le développement des jeunes). En parallèle, la procédure enclenchée par l’ASSE contre son représentant Patrick Glanz n’a pas arrangé les choses. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’AS Saint-Etienne, Stéphane Ruffier ne compte faire aucun cadeau à sa direction. L’intéressé qui percevrait 2,8 millions d’euros brut par an ne lâchera rien sur ce point. On est encore bien loin du dénouement de l’affaire Ruffier...