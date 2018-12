Malgré cette période de fêtes, le football ne s’arrête pas en Italie. La Juventus se déplace sur la pelouse de l’Atalanta pour le compte de la 18e journée de Serie A. A domicile, la Dea s’organise en 3-4-1-2 avec Etrit Berisha dans les buts et une défense composée de Gianluca Mancini, Berat Djimsiti et Andrea Masiello. Les rôles de pistons sont assurés par Hans Hateboer et Timothy Castagne. Mario Pasalic et Remo Freuler se retrouvent dans l’entrejeu. Positionné meneur de jeu, Alejandro Gomez évolue en soutien de Josip Ilicic et Duvan Zapata.

De son côté, la Juventus a décidé de laisser au repos sa star Cristiano Ronaldo. Le Portugais débute sur le banc. Dans les cages on retrouve Wojciech Szczesny. Le Polonais est épaulé en défense par Mattia De Sciglio, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini et Alex Sandro. Sami Khedira, Emre Can et Rodrigo Bentancur se retrouvent dans le cœur du jeu tandis que Paulo Dybala, Douglas Costa et Mario Mandzukic forment la ligne d’attaque.

Les compositions :

Atalanta : Berisha - Mancini, Djimsiti, Masiello - Hateboer, Pasalic, Freuler, Castagne - Gomez - Ilicic, Zapata

Juventus : Szczesny - De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Sandro - Khedira, Can, Bentancur - Dybala, Costa, Mandzukic