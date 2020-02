L’Athletic de Bilbao et le FC Barcelone se disputent le dernier ticket pour les demi-finales de la Coupe du Roi à l’Estadio San Mamés (21h00) ! Neuvièmes de Liga, incapables de gagner en championnat depuis le 1er décembre, les Leones tenteront de se rassurer en faisant un pas de plus vers leur 24e Copa del Rey. Mais le deuxième palmarès de la compétition aura fort à faire face à l’équipe aux 30 coupes nationales : le FC Barcelone. Battus par Valence en finale l’an passé, les Blaugrana avaient remporté les quatre éditions précédentes. Ils ne rêvent que d’une chose : retrouver le rival merengue en finale à Séville cette année.

Pour ce match couperet, le coach de l’Athletic Gaizka Garitano propose un 5-4-1, avec Unai Simon comme dernier rempart. Devant lui, Capa, Yerai, Unai Nuñez, Iñigo Martinez et l’ancien Parisien Yuri Berchiche sont alignés. Au milieu, l’ancien Colchonero Raul Garcia évoluera à droite, accompagné par Dani Garcia, Vesga et Iker Muniain, aligné côté gauche. Devant, Iñaki Williams tentera de faire plier l’arrière-garde blaugrana. Côté Barça, après avoir essayé un 3-5-2, Quique Setién retourne au 4-3-3, déjà aperçu lors de la victoire barcelonaise face à Levante (2-1). Ce soir, ter Stegen occupe le but. Très convaincant face aux Granotes, Nelson Semedo est toujours présent sur la droite de la défense. Piqué, Lenglet et Jordi Alba l’accompagnent une nouvelle fois. Busquets et de Jong sont présents au milieu, avec Ivan Rakitic. Devant, la surprise vient de la présence de Sergi Roberto, à la place de Griezmann, pour accompagner Messi et Fati.

Les compositions d’équipes :

Bilbao : Unai Simon - Capa, Yerai, Unai Nuñez, Iñigo Martinez, Yuri - Raul Garcia, Dani Garcia, Vesga, Muniain - Williams

Barcelone : ter Stegen - Nelson Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Rakitic, Busquets, de Jong - Sergi Roberto, Messi, Fati