L’Atlético de Madrid n’a pas profité du faux pas de ses concurrents directs en Liga. À l’occasion de la 12e journée, les Colchoneros se déplaçaient à Sánchez Pizjuán pour affronter le Séville FC. Mais les Madrilènes ont dû se contenter du match nul (1-1) alors qu’une victoire suffisait pour prendre seul la tête du championnat après la défaite du Barça à Levante (1-3) et le nul du Real face au Betis (0-0). Le tournant de cette rencontre aura, sans doute, était le penalty raté par Diego Costa (31 ans). L’Espagnol traverse une mauvaise passe mais garde la confiance de son entraîneur, comme l’a expliqué Diego Simeone en conférence de presse d’après-match.

« Diego est à son meilleur niveau physique. Il prend soin de lui plus que jamais, il travaille et s’entraîne très bien. Il travaille mais n’arrive pas à trouver le but, explique le coach madrilène par des propos rapportés par AS. Quand quelqu’un travaille comme Diego... Il y a deux options : soit vous êtes avec Costa, soit sans Costa. Si tu donnes ta vie comme Costa sur le terrain, je sais que je peux avoir confiance. »