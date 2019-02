Antoine Griezmann, Alvaro Morata, Nikola Kalinic ou encore Borja Garcés. L’Atlético de Madrid a de quoi faire au poste de numéro 9, mais il ne faut pas non plus oublier Diego Costa. Revenu chez les Colchoneros il y a un peu plus d’un an, l’attaquant espagnol a retrouvé ses marques. Mais en décembre dernier, l’ancien joueur de Chelsea a dû se faire opérer du pied. Un véritable coup dur donc.

Un peu plus de deux mois plus tard, Diego Costa pourrait effectuer son retour sur les pelouses, lui qui a fait sa dernière apparition le 2 décembre dernier face à Girona. Diego Simeone vient en effet de dévoiler son groupe pour la rencontre de la 24e journée de Liga contre le Rayo Vallecano (samedi à 16h15), et le natif de Lagarto a été convoqué ! Une bonne nouvelle donc pour les fans de l’Atlético.