Le départ d’Antoine Griezmann au FC Barcelone est assez mal passé auprès de certains supporters colchoneros. Mais ses coéquipiers ont visiblement compris la décision du Français, puisqu’après Filipe Luis en début de semaine, c’est cette fois Diego Costa qui s’est exprimé sur le transfert de l’international tricolore.

« Son rêve était de jouer avec Messi et Suarez. On sait tous le joueur qu’il est. En tant que joueur tu veux toujours vivre de nouvelles choses et c’est normal qu’il veuille jouer là-bas et voir s’il peut être un joueur important comme il l’était à l’Atlético. [...] Partir d’un club ne veut pas dire que tu es ingrat, juste qu’il est temps de vivre une autre expérience. Une décision normale. C’est quelqu’un qui a toujours été réglo, il n’a pas loupé le moindre entraînement, il a toujours été un exemple. On ne peut rien dire de mal de lui, juste le remercier », a lancé le joueur dans des propos rapportés par AS.

