Le transfert de João Félix (19 ans) de Benfica à l’Atlético de Madrid n’est pas encore officiel que tous les détails de l’opération filtrent déjà dans la presse espagnole. Ainsi, on savait que les Rojiblancos s’étaient entendus avec les Lisboètes autour d’un montant de 120 M€ et que l’international portugais percevrait un salaire net de 6 M€ par an.

As nous apprend aujourd’hui que les Colchoneros ont d’ores et déjà fixé le montant de sa future clause libératoire : 350 M€. C’est la clause la plus élevée de l’histoire de l’écurie madrilène. L’affaire devrait être officialisée la semaine prochaine, précise le quotidien sportif espagnol.

